Malgré les aléas, les campeurs des Eurocks n’ont pas déserté

La musique tambourine dans tout le camping des Eurocks, ce vendredi après-midi. Depuis le parking, localisé à l’aérodrome de Chaux,les festivaliers s’agitent en rythme sur la mélodie qui parvient d’un peu plus loin. Après quelques minutes de marche pour rejoindre la base, c’est l’étonnement. À part les chaussures qui s’enfoncent encore un peu dans une herbe imbibée d’eau, le camping a retrouvé ses quartiers après le violent orage de la veille (lire notre article). Comme si rien ne s’était passé. Sur le chemin, les festivaliers débarquent par dizaines, transportant caisses de bière et sac de couchage. « On aurait dû prendre un diable pour tout charger », enrage un festivalier, la goutte au front.

Les tonnelles, qui avaient été endommagées la veille, ont été redressées. Les arbres jonchant le sol, dégagés. Une centaine de tentes sont dressées et les festivaliers font la fête à chaque coin de rues improvisées. Concours de lancer de cacahuètes, glissade sur bâche, jeu d’alcool douteux, volley-ball, foot : l’heure est à la détente. Sous un ciel bleu parsemé de quelques nuages blancs, les maillots de bain et les chapeaux sont revenus. Et alors qu’aucun concert n’est prévu pour la soirée, ce vendredi, les festivaliers ne manquent pas à l’appel sur le camping. « Même s’il n’y a pas de concerts, on échange, on partage, on fait la fête. Des fois, on revoit les mêmes têtes qu’il y a trois ans. Le camping, c’est un truc particulier qu’il faut vivre », raconte en sirotant son verre Mathnienko, jeune strasbourgeois. Beaucoup de groupes se sont mélangés, dont le sien. « De base, on était 4 ! », en pointant du doigt la dizaine de personnes qui discutent et dansent ensemble.