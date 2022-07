Première fois aux Eurocks : à cet orage que je n’oublierai jamais 

Sous une tonnelle plus robuste, quelques mètres plus loin, deux équipes se dessinent : ceux qui pleurent, et ceux qui chantent pour garder le moral. Tous ont un point commun : le visage rougi par la pluie et l’émotion, les habits détrempés, les cheveux qui dégoulinent. Entre cette tempête et la suivante, ceux qui chantent lancent un mouvement. Tout le monde se met à danser et chanter. Encore une fois, l’épisode sera de courte durée. La seconde bourrasque arrive.