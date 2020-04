Mais que se passe-t-il autour de la distribution des masques ?

La scène est difficile à imaginer. Sur le tarmac de l’EuroAirport, des soldats français réquisitionnent des stocks de masques importés de Chine. Des stocks qui devaient correspondre à des commandes multiples. Celles de l’État, certes. Mais aussi des commandes de collectivités territoriales. Déjà, le 1er avril, Jean Rottner, président du conseil régional du Grand Est, regrettait que les États-Unis rachètent aux exportateurs chinois, aux pieds des avions en partance, des masques destinés à la France. Là, on est carrément dans les coulisses d’un mauvais film d’espionnage.

Le 2 et le 5 avril, ce sont donc plus de 2 millions de masques qui n’ont pas été livrés à la région Bourgogne-Franche-Comté. Des masques qui devaient compléter les dotations des Ehpad et des aides à domicile. C’est la conséquence « d’un importateur indélicat qui, en deux fois, a livré des quantités insuffisantes, au regard de ses engagements », a précisé David Philot, préfet du Territoire de Belfort, à l’occasion de sa conférence de presse téléphonique hebdomadaire sur la crise sanitaire, lundi soir. « L’État a pris sa commande, pour le cœur du système sanitaire, éclaire-t-il également. Il n’y avait pas les quantités suffisantes pour honorer les autres commandes. » Marie-Guite Dufay, présidente socialiste du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, confirme l’arrivée de commandes « dégradées », le 2 avril. « L’État a pris l’intégralité de sa commande », note la présidente, qui ne remet pas ce choix en cause. Le reliquat a été alloué au grand Est, sans en informer la Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Guite Dufay a alors demandé qu’une partie soit dirigée vers le Territoire de Belfort, « une annexe de Mulhouse », où la situation est « tendue ». Ce qui n’a pas été le cas. Mais un accord est convenu entre elle et Jean Rottner affirme-t-elle, en souhaitant éteindre le feu. « Il n’y a pas de guerre des masques entre région », assure-t-elle. Le reliquat de la commande attendue alors le dimanche devait revenir à la Bourgogne-Franche-Comté. Dimanche, nouvel arrivage de masques à l’EuroAirport. Selon Marie-Guite Dufay, l’État a pris sa commande et réquisitionné le reliquat. Une opération menée « manu militari », dénonce Christine Bouquin, présidente du conseil départemental du Doubs, alors que son homologues du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, regrette « des méthodes brutales ».