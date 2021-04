Les trois bons plans des conquérantes #13

On part au fin fond de la Haute-Saône. Alors oui, on quitte un peu notre aire urbaine mais c’est pour la bonne cause, pour vous faire découvrir des produits qu’il faut absolument avoir dans son cellier. C’est lors d’un reportage pour un gîte qu’on a rencontré Jean-Marie San Martin. Cet ancien chef cuisinier qui a travaillé 25 ans en Allemagne a décidé de s’implanter à Vitrey-sur-Mance. Cet amoureux du goût et des saveurs s’est lancé le pari fou de redonner ses lettres de noblesse aux vinaigres ! Personnellement, j’adore ce produit, je pourrais en boire à la petite cuillère ! Aventurier du mélange des saveurs, il s’est entouré de nombreux producteurs locaux pour mettre en avant les produits du terroir et dieu sait qu’on en a chez nous ! N’utilisant que des denrées naturelles, sans arômes artificiels, colorants ou conservateurs, lorsque l’on goûte ses produits c’est l’essence même qui vient en bouche, le produit brut grâce aux pulpes de fruits qu’il utilise. Et Jean-Marie nous a concocté des drôles de mélanges de saveurs mais aux résultats toujours impeccables et qui raviront les papilles et les plats. Quelques exemples ? Vinaigre de noix verte et pulpe de cerise, vinaigre de fleur de sureau et pulpe de pêche blanche, vinaigre de pulpe de Kalamansi et poivre de Tasmani, vinaigre de pulpe de betteraves et raifort (mon préféré), vinaigre de pulpe de céleri rave et poivre de Timut… Vous l’aurez compris, Jean-Marie s’éclate et nous on aime ça ! Il a d’ailleurs créé toute une gamme de vinaigrettes à base de produits made in Franche-Comté ! Il propose aussi toute une gamme de crème d’ail, de chutney, d’’ail fermenté (une tuerie ça ). Allez vite sur son site pour commander et goûter ses produits

> Renseignements : https://www.san-martin.fr/fr/-