Les travaux de l’immeuble hydrogène de Territoire Habitat attendus en septembre 2021

Ce projet est inscrit dans les 29 actions retenues par la dynamique Territoire d’Innovation. Le nord Franche-Comté est l’un des 24 territoires français retenus. On attendait toutefois le début des travaux de ces deux immeubles pour 2020, selon le calendrier annoncé en septembre 2019. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Mardi, lors de sa conférence de presse de rentrée, le président du conseil départemental, Florian Bouquet, ne l’avait même pas non plus mentionné dans la longue liste de ses projets, alors qu’il était en bonne place l’an passé. Élément rectifié lors des questions.

Aujourd’hui, la question réside dans la manière d’agencer le déroulement du projet et dans la manière d’intégrer les meilleurs entreprises de chaque spécialité, pour construire le meilleur immeuble. Car Brigitte Vu est insistante sur la qualité de base du bâtiment : « Il faut que le bâtiment soit en cohérence avec le système que l’on va mettre dedans. On ne peut pas mettre un système performant dans un bâtiment non performant », insiste-t-elle. Pas facile, dans cette dynamique d’innovation, de passer par les schémas classiques des appels d’offre. « On veut rassembler tous ces professionnels », assure Florian Bouquet, qui est également président de Territoire Habitat. Il concède que ce n’est pas simple de pouvoir associer les meilleurs spécialistes de la fabrication des réservoirs d’hydrogène, avec les meilleurs fabricants de panneaux solaires et les meilleurs fabricants d’électrolyseurs. « On n’arrive pas à avoir un système d’intégration de tous ces sous-ensembles », s’étonne-t-il. Mais le président veut montrer la capacité « d’innover » du territoire.

Pour dépasser ces problématiques, on envisage aujourd’hui de faire un projet en conception-réalisation, afin de regrouper avec un même acteur les études et la réalisation du chantier. Selon le nouveau calendrier communiqué ce mardi par le président du conseil départemental, la maîtrise d’ouvrage du projet devrait être lancée fin octobre. En janvier 2021, le marché innovation doit être publié et celui de la conception au mois de mars. Le début des travaux est envisagé en septembre 2021. 18 mois de travaux sont projetés.