700 entreprises étrangères sont présentes en Bourgogne-Franche-Comté. Et elles emploient plus de 45 000 salariés annoncent Business France, alors que l’emploi salarié représente un peu moins d’un million d’emplois dans la région. L’agence Business France, créée en 2014, résulte de la fusion de l’agence française pour les investissements internationaux et d’UBIFrance, alors orientée vers le développement international des entreprises françaises. Les missions de cette jeune agence consistent à aider les entreprises françaises à se développer à l’étranger, à accompagner les investisseurs étrangers en France ou encore à promouvoir l’attractivité et l’image économique de la France et de ses territoires.

En 2019, alors que la France enregistre une hausse des investissements étrangers de 11 % – un résultat « exceptionnel », dixit les responsables de l’agence – la région Bourgogne-Franche-Comté enregistre une hausse de 116 % ! Cela classe la Bourgogne-Franche-Comté « à la cinquième place des régions françaises d’accueil des investissements directs étrangers, et à la huitième place à l’échelle européenne », se réjouit le conseil régional dans un communiqué. « Cette augmentation conforte nos choix stratégiques et confirme que notre région possède toutes les caractéristiques pour attirer des investisseurs », salue Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.