« Les Eurockéennes, un moment fort de la vie de l’entreprise »

L’annulation du festival belfortain est un coup dur. Un de plus dans cette période singulière. Celui qui rayonne de Strasbourg à Dijon, en passant par Langres – il intervient aux Internationaux de tennis de Strasbourg, au festival No Logo à Fraisans, dans le Jura ou encore à la Foire aux Vins de Colmar – voit son activité se réduire drastiquement avec la pandémie. Il estime qu’il devrait perdre entre 40 et 60 % de son chiffre d’affaires. Forcément, les Eurockéennes, c’est un coup de massue supplémentaire. « Ce sont les Eurocks, c’est chez nous, souffle-t-il, avant de soulever : Mais on ne peut pas jouer avec la vie des gens. »

Avec le festival, comme souvent avec cet évènement, c’est l’histoire d’une rencontre. Ahmed Kaddouri travaillait auparavant en Alsace. Dans une boite qui faisait ce type de prestations. Il la quitte et monte son affaire. En 2000, « Bébert » (Bernard Martin de son vrai nom), qui officiait alors comme régisseur général du chantier des Eurockéennes, l’appelle en catastrophe un soir, veille du festival. Il lui manque 20 cabines. « J’ai ratissé tous mes chantiers et je les ai trouvées », se remémore celui qui, malgré la situation, ne manque pas une occasion de glisser une vanne. Bébert apprécie la réactivité. L’année d’après, Ahmed Kaddouri et Sesab raflent le chantier. Depuis, l’histoire se poursuit. Aujourd’hui, son équipe de 8 personnes est en activité partielle. Ce fidèle du festival – il y participe depuis 1991 – n’embauchera pas non plus la quinzaine de personnes qu’il recrute pour faire face à l’activité du printemps et de l’été.