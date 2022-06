Le Rassemblement national confirme son implantation dans le nord Franche-Comté

Sur les cinq circonscriptions du nord Franche-Comté, seule la 3e circonscription du Doubs sera représentée par un député de la majorité présidentielle. C’est Nicolas Pacquot. Dans les quatre autres, ce seront des députés d’opposition. Deux sont membres du Rassemblement national, qui fait une poussée fracassante à l’Assemblée nationale. Les projections électorales de ce dimanche soir envoyaient près de 90 députés du parti de Marine Le Pen, contre 8 en 2017.

Dans le nord Franche-Comté, le Rassemblement national était au second tour dans toutes les circonscriptions (lire notre article). Dans le Territoire de Belfort (lire notre article), s’il ne gagne pas de circonscription, il reste la force politique ayant enregistré le plus de voix ce dimanche 19 juin, lors du second tour des élections législatives. Surtout, mis à part dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort où Christophe Soustelle est largement battu, les candidats du Rassemblement national perdent d’une courte tête. Nathalie Fritsch perd de 451 voix contre Nicolas Pacquot et Sophie Carnicer échoue de 505 voix contre Florian Chauche dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort (notre article).

À l’échelle de ces cinq circonscriptions – la 3e circo du Doubs et la 2nde de Haute-Saône dépassent les frontières du nord Franche-Comté, en allant d’une part jusqu’à Maîche et d’autre part jusqu’à Lure – le Rassemblement national comptabilise 65 376 voix, représentant 49,4 % des suffrages exprimés et 20,8 % du vote des inscrits. Un électeur sur cinq a choisi un bulletin Rassemblement national, alors que plus d’un sur deux ne s’est pas déplacé.