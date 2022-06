Florian Chauche (Nupes) et Ian Boucard (LR) élus députés du Territoire de Belfort

« Nous avons transformé l’espoir en victoire. » 21 h vient à peine de sonner, à Belfort. Florian Chauche, le candidat du rassemblement de la gauche Nupes, prononce son premier discours de député. Il fait face aux militants de sa campagne, dans un bar du centre-ville de la cité du Lion, en bord de Savoureuse. Il a été élu avec 51,37 % des suffrages exprimés. Il devance la candidate du Rassemblement national Sophie Carnicer de 505 voix, sur plus de 22 117 votants.

Florian Chauche n’en revenait pas de cette élection. La joie était forte. Il est même le seul candidat de gauche élu en Franche-Comté. Il récupère également une circonscription perdue par la gauche en 2002 ; c’était celle de Jean-Pierre Chevènement. Mais « l’abstention est telle que je ne me permettrai jamais de prétendre que j’ai été élu brillamment », a-t-il rappelé à l’assemblée. L’abstention atteint 52,44 % dans la 2e circonscription du Territoire de Belfort et 54,64 % dans la 1re circonscription, soit 53,56 % à l’échelle du département. Le nouveau député, âgé de 38 ans, a rappelé ses modestes origines. Lui, le fils d’un ouvrier et d’une postière. « Je n’oublierai pas d’où je viens et j’aurais toujours à cœur de porter à l’assemblée la voix de celles et ceux qui se sentent oubliés, mis à l’écart, qui sont en difficulté ». et d’ajouter à l’adresse des électeurs du Rassemblement national, « conscient de la colère qui s’exprime » : « Je veux dire aux électeurs de Madame Carnicer que mes combats futurs auront aussi pour but de rendre leur vie plus facile. »