Le pôle métropolitain doit imaginer le nord Franche-Comté

Pour s’exprimer, le pôle métropolitain doit pourtant affronter plusieurs défis. Le premier consiste à « dépasser le découpage administratif complexe » du nord Franche-Comté reconnaît la feuille de route. Deux communautés d’agglomération. Trois communautés de communes. Trois départements. Une préfecture. Une sous-préfecture. Près de 200 communes. Trois autorités organisatrices des mobilités. Et surtout, un territoire marqué par la polarisation du débat entre Belfort et Montbéliard, arbitré, parfois, par les collectivités plus modestes. Le nord Franche-Comté doit aussi « prendre sa place dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté ». Avec plus de 300 000 habitants, c’est l’un des territoires les plus denses (Dijon métropole accueille plus de 250 000 habitants dans une vingtaine de communes). C’est surtout le territoire le plus industrialisé de la région, avec 24 % des emplois relevant de ce secteur d’activité, soit 16 % de l’emploi industriel régional. Le pôle métropolitain veut aussi renforcer son positionnement vis-à-vis de la frontière, en rejoignant les dynamiques en cours : la conférence transjurassienne ; la croissance des emplois transfrontalier ; l’appui sur des équipements structurants (ligne Belfort-Delle, l’autoroute Transjurane ; la gare TGV). Le dernier défi du pôle métropolitain est de justement réussir à construire ce projet dans l’espace médian, qui regroupe des projet d’intérêt public : hôpital ; gare TGV ; UTBM ; la JonXion. Pour cela, il ne faudrait plus le voir comme un territoire appartenant à l’un. Et pas aux autres.