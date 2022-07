Last Train : « Le rock peut être beau et élégant »

Cette passion transpire dans leur musique. Une musique singulière, teintée des canons du rock, mais d’une profondeur épique. Les morceaux durent et s’émancipent des carcans du temps. Déjà, avec Fire, l’un des premiers morceaux, cette longueur existait. Cette dynamique mélodique aussi. L’introduction prenait tranquillement par la main l’auditeur pour l’emmener dans le morceau. On retrouve cette idée dans le morceau The Big picture, qui dure 10 minutes. « On aime bien les titres qui mettent du temps à s’installer », observe Jean-Noël. Ils aiment les musiques d’ambiance, les musiques de film. On sent l’épopée, qui leur ressemble. « On galère plus à faire un titre de 3 minutes que de 10 minutes », sourit Antoine. Leur musique est une esthétique. Est esthétique. Ils prennent le temps. Ils réfléchissent. Ils doivent s’y sentir bien. « Le rock peut être beau. Il peut être élégant. Il peut être fédérateur », estime Jean-Noël. Last Train fait une synthèse et impose une marque. Un discours. Un ton organique et spontanée. Mais une ambiance enivrante, qui tranche avec les clichés du genre. À l’heure où le hip-hop et l’électro se taillent la part du lion, Last train trace sa route et pose ses marques. Revendique-t-il quelques chose ? « C’est notre moyen d’expression », répond simplement Jean-Noël. Et Timothée de dire qu’ils ne veulent pas être catégorisés ou classés. Ils s’expriment. Le rock est « légitime », ajoutent-ils simplement. Cette liberté, ce ton, ils l’ont gardé en se lançant dans un projet créatif tout aussi singulier : la réalisation d’une court-métrage, tout en musique. Une véritable introspection, où l’on questionne la dualité humaine. Notamment. On mesure alors la dimension cinématographique du groupe. Le poids aussi de leur discours. De leur poésie. La profondeur de leur musique. Et l’émotion qui en ressort.