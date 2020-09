La Rosemontoise : l’association Servir riposte avec l’arrivée du groupe Doctegestio

Malgré cette arrivée, la procédure se poursuit au sein de l’Ehpad La Rosemontoise. La prochaine échéance est le 7 novembre. C’est la fin de la période d’administration provisoire. « Le choix de la future gestion demeure entre les mains du Président du Conseil départemental et du Directeur de l’ARS et il s’effectuera sans pression, et uniquement dans l’intérêt des résidents et des salariés », rappelle Florian Bouquet dans un communiqué. « Soit Servir est en mesure de répondre aux dysfonctionnements notés et prendra la gouvernance, soit cette dernière sera confiée à un autre opérateur », déclarait-il à ce sujet lors de sa conférence de presse de rentrée, le 15 septembre.

« On veillera que cela ne termine pas dans des mains mal attentionnées », ajoute toutefois Florian Bouquet, joint par téléphone. « D’ici là (le 7 novembre, NDRL), ajoute-t-il dans son communiqué de presse, le Département et l’ARS mettront tout en œuvre pour que la gestion future de cette maison de retraite soit conforme aux exigences d’humanité, de solidarité et de protection, prônées par le Conseil départemental du Territoire de Belfort. » Dans cette situation qui se tend, Florian Bouquet a quand même exposé une envie de « compromis » et de « s’en sortir par le haut ».

Sollicité, Doctegestio « ne souhaite pas faire de communication ». « Nous allons déjà travailler à la communication avec les instances de tutelles. Nous ne voulons pas brûler les étapes », confie une responsable de le communication. Le groupe n’est pas inconnu dans le Territoire de Belfort. Il s’était positionné, en 2014, pour reprendre la gestion de la clinique de la Miotte.