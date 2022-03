La résistance de 1870-1871 honorée sur le drapeau du 35e régiment d’infanterie

Pourtant, les pompiers de Belfort ont une inscription de cet évènement à leur drapeau et la ville de Belfort a reçu la Légion d’honneur, en 1896. Le Lion de Belfort salue aussi cette résistance. « Les combats politiques et partisans du début de la IIIe République ont empêché́ une reconnaissance des combats pour la défense de Belfort », analyse le 35e régiment d’infanterie. « La vision républicaine symbolisée par la figure de Léon Gambetta, prônait la résistance à outrance contre l’envahisseur allemand », ajoute-t-il. Et honorer cette résistance, c’était pointé du doigt ceux qui avait perdu à Sedan et à Metz.