La qualité des lieux de baignade en Bourgogne-Franche-Comté [carte]

Dans certaines zones, les contrôles sont complétés de recherches sur des cyanobactéries. « Certaines espèces de ces micro-algues peuvent produire et libérer des toxines à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs, les usagers d’activités nautiques ou les consommateurs des produits de la pêche. Les effets les plus fréquents actuellement connus font suite à des contacts (irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux) ou suite à une ingestion (maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements) », indique l’ARS. « En 2019, 5 sites de baignades naturelles ont fait l’objet d’interdictions ponctuelles, de quelques jours, ou durables (plusieurs semaines), généralement à cause de la prolifération excessive de cyanobactéries », rappelle l’ARS.

Dans la région (voir la carte ci-dessous), 66 sites ont une qualité « excellente », soit 79,5 % des lieux de baignade, 12 ont une qualité « bonne », et 0 ont une qualité « suffisante » ou « insuffisante ». 5 sites ne sont pas classés, car il n’y a pas suffisamment de prélèvements ou parce que c’est un nouveau lieu de baignade.

En 2018, près de 1 650 noyades ont été recensées en France, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2015. Toutes ne sont pas suivies de décès. L’ARS invite à adopter les bons comportements (lire par ailleurs). L’agence donne quelques précautions également vis-à-vis de la chaleur en invitant à s’exposer au soleil raisonnablement et progressivement, tout en évitant de le faire entre 11 h et 16 h et en utilisant des crèmes solaires protectrices, des chapeaux, des lunettes et des tee-shirt, surtout pour les enfants.