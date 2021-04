La Maison Pasteur va bénéficier du Loto du Patrimoine

Depuis la dernière restauration en 1995, il n’y a pas eu de travaux d’envergure, indique également le dossier de presse. La structure de l’édifice le long de la rivière est dégradée et devient instable. L’état du clos et du couvert n’assure plus la sécurité des collections. Leurs préservation et valorisation et la reprise structurelle de la maison sont une nécessité impérieuse. Des travaux de mise en sécurité et d’accessibilité des publics sont également une priorité.

C’est la quatrième édition de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée par le président de la République à Stéphane Bern, et soutenue par la Fondation du patrimoine, le ministère de la culture et FDJ. 18 sites emblématiques des régions de métropole et d’outre-mer ont été sélectionnés, qui bénéficieront du soutien financier de l’édition 2021 du Loto du Patrimoine de FDJ. La convention de partenariat, qui permet au ministère de la culture d’affecter à la Fondation du patrimoine un prélèvement sur les sommes misées en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer sur les jeux de loterie dédiés au patrimoine – conçus et lancés par FDJ – a été renouvelée pour une nouvelle durée de 4 ans.

Les 18 sites emblématiques pourront bénéficier également de collectes de dons et de mécénats sous réserve de leur éligibilité et, pour ceux protégés au titre des monuments historiques, de subventions du ministère de la culture.