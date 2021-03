Jura: la maison de Pasteur lance un appel aux dons pour se refaire une jeunesse

La Maison Pasteur abrite surtout le laboratoire de Louis Pasteur, l’un des seuls laboratoires privés du XIXe siècle ainsi conservés. C’est dans cette pièce équipée d’un four à incubation, avec l’eau courante et le gaz, au milieu d’une multitude de fioles de verre, que le microbiologiste réfléchit aux

maladies de la vigne, à la pasteurisation ou encore à son fameux vaccin contre la rage, inventé en 1885. « Pasteur était connu en France pour la pasteurisation, mais avec le vaccin contre la rage, il devint une star planétaire ! », souligne Sylvie Morel, directrice de l’établissement public qui gère la Maison Pasteur.

Son « château de la Cuisance », comme il se plaisait à surnommer les lieux, a été ouvert au public en 1935, avant une première restauration en 1995. La maison n’est « pas en péril, mais elle a besoin d’un entretien réel », estime Mme Cossart. Celle-ci souhaite « une maison de Pasteur qui soit digne du nom de Pasteur, qui ne se dégrade pas ».

Un projet de restauration de « plus d’un million d’euros » a ainsi été élaboré, afin de doubler la fréquentation à plus de 40 000 visiteurs par an, alors qu’approchent les festivités du bicentenaire de sa naissance, prévues en 2022.

L’objectif est notamment de rénover les façades extérieures, les huisseries, d’ouvrir au public le deuxième étage où se trouve la bibliothèque de Pasteur et d’installer un ascenseur pour rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.