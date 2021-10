La chambre des métiers change de majorité dans le Territoire de Belfort

« C’est le début d’un changement », confie Nicolas Morel, la tête de liste Fiers d’être artisans. « Nous avons fait beaucoup de travail de terrain », ajoute-t-il. Et de déclarer : « Ce que je souhaite, d’ici la fin de mon mandat, c’est que les artisans, quel que soit leur secteur, taille ou syndicat, apprécient leur chambre des métiers. Qu’ils y trouvent un intérêt et une utilité. » Le futur président est marqué par l’abstention forte à ce scrutin ; on enregistre seulement 14,15 % de participation, sur 3 641 inscrits.

Dans son programme, il avait notamment noté l’importance d’accompagner la transition énergétique et numérique des artisans. « Il est important d’apporter un soutien dans ces nouvelles demandes », confirme Nicolas Morel. Des formations ou des outils commun pourraient être développés, mais il est encore trop tôt pour en parler. Par contre, il fera déjà « un état des lieux » de la délégation belfortaine de la chambre des métiers et veut faire une visite à tous les artisans du département. « Je suis le président des artisans et de tous les artisans, insiste-t-il, même si je viens de la fédération du bâtiment. »

Il évoque aussi la mise en place de la Route des artisans, pour qu’ils présentent « leur savoir-faire ». Il pense aux fleuristes, à des artisans qui façonnent des escaliers d’art (notre article sur Olivier Marczak par exemple). Il imagine se lier à Philippe Heittman, le gérant du camping de l’étang des Forges, pour créer des synergies avec les touristes.

Au niveau régional, il ne veut pas se positionner dans une posture systématique d’opposition, alors que la liste La Voix des artisans a obtenu la majorité. « S’il y a de bonnes idées, je voterai pour. Je suis là pour tous les artisans. Et je serai contre si j’estime qu’ils sont lésés », confie celui qui aimer écouter chaque artisan parlé de son savoir-faire. Il veillera aussi à ce que les initiatives régionales soient répercutées à l’échelle de Belfort. Du Territoire de Belfort, sept élus de la liste La Voix des artisans et cinq élus de la liste Fiers d’être artisans siègeront à l’instance régionale.

On compte dans le Territoire de Belfort 2 735 entreprises artisanales, soit 7 818 actifs ; 38 % de ces entreprises sont des entreprises du bâtiment, 33 % des services et activités non réparties, 16 % de la production et 13 % de l’alimentation.