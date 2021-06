Héricourt : un fabricant d’escaliers au Salon du Fabriqué en France à l’Élysée

L’ensemble est monumental. Et en même temps léger. Aérien. La partie centrale, qui relie les marches de cet escalier, ressemble à s’y méprendre à une colonne vertébrale. Chaque arête de l’escalier ont été soudée à 100 %. C’est l’escalier Spinae, réalisé à cinq exemplaires, même si chacun est forcément unique car s’adaptant au lieu de son installation. Il a été façonné par Olivier Marczak, d’Évette-Salbert.

Olivier Marczak conçoit, fabrique et assemble des escaliers design, avec n’importe quel matériau : bois, acier, verre, béton, composite, latex… Vous avez des envies. Il aura les idées. Là, les marches sont en papier japonais. Plus loin, elles sont totalement transparentes et illuminées. « Ce que j’aime dans le design, confie Olivier Marczak, c’est le contemporain, les choses affinées, épurées et surtout intemporelles. » Mieux, il n’y a aucune soudure apparente sur ses escaliers.