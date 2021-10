La chambre des métiers au cœur d’une farouche bataille politique

Les petites phrases ponctuent les conférences de presse des candidats. On décèle dans les discours des piques à peine dissimulées. On se pare, de part et d’autres, de ses plus beaux atours pour être le meilleur représentant des « petits » artisans ». On critique surtout le poids du « grand patronat » d’un côté. Le manque d’ouverture et de collectif de l’autre. On défend l’indépendance ici. On milite pour plus de présence sur le terrain là. Si ce n’était que ça ! Sur les réseaux, les discours sentent aussi le souffre et les reproches ne sont pas loin d’être des mises en accusation. On prête parfois des propos aux uns. Information et désinformation ont alimenté une campagne peu visible mais qui n’a rien à envier aux élections politiques classiques. Tous les ingrédients étaient là.

Ces élections consulaires permettent d’élire les représentants au sein de la chambre des métiers et de l’artisanat Bourgogne-Franche-Comté. L’artisanat regroupe 250 métiers, divisés en quatre secteurs : bâtiment ; services ; fabrication et alimentation. Ces chambres ont subi un profond bouleversement ces derniers mois. Depuis le 1er janvier 2020, le niveau départemental n’a plus d’identité juridique. Les chambres sont devenus des chambres des métiers et de l’artisanat de région (CMAR).

En Bourgogne-Franche-Comté, selon des données de la chambre consulaire, l’artisanat représente 61 529 entreprises, 167 259 actifs et 9 687 apprentis formés. Dans le Territoire de Belfort, on comptabilise 2 735 entreprises artisanales, pour 7 818 actifs. 38 % des entreprises sont dans le bâtiment, 33 % dans les services, 16 % dans la production et 13 % dans l’alimentation. En 10 ans, le nombre d’entreprises est passé de 1 873 à 2 735 dans le Territoire de Belfort. En France, l’artisanat représente 1,3 million d’entreprises et 3,1 millions d’actifs.