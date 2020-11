Jonathann Daval condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Jonathann Daval a été condamné samedi à 25 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de la Haute-Saône pour le meurtre de sa femme Alexia en octobre 2017, au terme d’une affaire et d’un procès extrêmement médiatisés.

A l’énoncé du verdict, rendu après environ deux heures et demi de délibéré, l’accusé est resté calme et impassible. L’une de ses avocates, Me Ornella Spatafora, a rapidement indiqué que M. Daval ne ferait pas appel du jugement. M. Daval a regardé sa propre famille, tandis que sur les bancs des parties civiles, Jean-Pierre Fouillot, le père d’Alexia, a passé un bras autour des épaules de son épouse, Isabelle, mère de la victime.

Quelques minutes plus tard, cette dernière est allée à la rencontre des journalistes, comme elle l’avait fait régulièrement tout au long du procès: « C’est une très bonne décision, exactement ce que j’espérais, à la hauteur de notre souffrance, ça va nous permettre de tourner une page ».

« C’était trois ans de combat » mené « juste pour elle », et « nous sommes arrivés à la fin », a-t-elle enchaîné les larmes aux yeux et le regard tourné vers le ciel, « j’espère qu’aucun d’entre vous, aucun Français ne l’oubliera ». « La justice a bien fait son travail, a compris notre douleur », a renchéri Jean-Pierre Fouillot.

Ce verdict est inférieur aux réquisitions de l’avocat général, qui avait réclamé dans la matinée la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de cet informaticien de 36 ans.

Invité à s’exprimer une dernière fois en début d’après-midi avant que la Cour ne se retire, M. Daval, qui avait reconnu durant le procès l’intention homicide, a fixé les parents d’Alexia avant de leur dire : « Pardon. Pardon« .

M. Daval avait déjà présenté ses « excuses » aux parties civiles à l’ouverture lundi du procès, émotionnellement très intense.

« C’est peut être pas adapté, mais je voudrais d’abord avoir des excuses, même si c’est pas excusable ce que j’ai fait », avait déclaré le trentenaire, la voix étranglée par l’émotion.