Jean-Pierre Chevènement : « Nous mettons l’accent sur la politique industrielle »

Le CERES a été créé en 1964 par des militants du parti socialiste de l’époque. Ils visaient à tirer de l’union de la gauche une énergie nouvelle après plus de quatre décennies de division mortifère (Congrès de Tours 1920). La démarche du CERES doit se comprendre dans le contexte des années 1960 : espoir d’un réformisme suscité par Nikita Khrouchtchev à l’Est, volonté du Parti Communiste français de venir au pouvoir en France à travers un processus électoral et un programme commun de gouvernement. Le monde d’aujourd’hui, dominé par un capitalisme financier en crise, est un monde fragmenté où la rivalité entre les États-Unis et la Chine joue un rôle structurant. Nous partons des réalités telles qu’elles sont, en nous inspirant de Jaurès : « Aller à l’idéal, mais comprendre le réel. » D’où l’importance que nous attachons à l’idée d’une « autonomie stratégique européenne ».

La question sociale n’a rien perdu de son actualité, mais on ne peut la poser qu’à partir des réalités économiques comme l’a souligné, à juste titre, Emmanuel Macron : « On ne peut distribuer que ce qu’on produit. » Nous mettons donc l’accent sur la politique industrielle et sur ce qui peut favoriser la croissance sur ce qui rapproche et permet la coopération des « productifs » et non sur ce qui divise et entraîne des blocages. Mais la question sociale, celle de l’égalité des possibles, reste toujours présente dans notre esprit.