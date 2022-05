Législatives : Baptiste Petitjean dans les pas de Jean-Pierre Chevènement

Baptiste Petitjean veut rassurer sur son implantation locale. Il est attentif aux symboles. Mais il ne s’attarde pas non plus outre mesure sur le sujet, déterminé à présenter sa vision politique. Une vision incarnée par la dynamique « d’un État stratège » et la définition « d’un cap clair », alors que le monde est en plein « bouleversements ». Depuis 2020, il travaille au Haut-Commissariat au plan, où il est chargé des questions liées à l’appareil productif et à l’agriculture. Cet organe a été lancé après le première vague de covid-19, « pour réduire nos vulnérabilité qui nous avaient explosé au visage », rappelle-t-il. Auparavant, il était directeur, pendant 10 ans, de la fondation Res Publica, fondée par Jean-Pierre Chevènement. Un poste qu’on lui avait proposé alors qu’il terminait son cursus à Sciences Po Aix-en-Provence. Au cours de cette période, il a organisé une centaine de colloques et s’est formé auprès de celui que l’on surnomme le Lion de Belfort.

Aujourd’hui, son cap est teinté du chevènementiste. Notamment autour des questions de souveraineté industrielle, alors que la France accuse un déficit commercial de 86 milliards d’euros en 2021. Il y a un besoin de « sécuriser les chaines d’approvisionnement », convient Baptiste Petitjean, rappelant que « l’État peut être un formidable accompagnateur » des entreprises, tout en admettant aussi qu’elles ont vu « les limites » des délocalisations.

Un rapport, cité par le candidat, estime que la combinaison des plans France Relance et France 2030 doit permettre de créer plus de 430 000 emplois industriels en France, à l’horizon 2030. « Belfort peut en profiter », assure-t-il, confiant que la perspective du plein emploi est un horizon accessible et d’autant plus nécessaire que le modèle social repose sur le salariat. « Un travail digne et bien rémunéré, c’est la meilleure réponse aux problématiques du pouvoir d’achat », assure le candidat de 34 ans. Ce plein emploi, c’est la création, selon ses calculs, de 3 000 emplois nets à Belfort. Pour faciliter ce retour de l’activité industrielle, il veut notamment encourager le raccourcissement des délais d’implantation des entreprises, de l’ordre de 18 mois actuellement.