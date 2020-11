Jean-Marie Girier : « L’État sera présent financièrement dans tous les projets hydrogène »

Les PME rencontrent les commandes de leurs donneurs d’ordre. Ils vont commencer à avoir des besoins, notamment pour s’adapter aux enjeux environnementaux. Certains ont des enjeux liés à la mobilité lourde : bus, camions, trains. D’autres ont des enjeux liés à la décarbonation de l’industrie. Nous espérons, par un engagement extrêmement fort de l’État autour de ce plan massif sur l’hydrogène, conduire à une évolution de position et donc de commandes et d’attractivité. Pour les PME – et elles le savent très bien ici – les ruptures technologiques sont des chances inédites. Lorsque l’on ne sait [pas] les saisir, on est durablement en retard. La chance que nous avons dans ce territoire, c’est d’être innovant, parce qu’il est précurseur depuis des années avec l’UTBM (université de technologie de Belfort-Montbéliard), le FC Lab et Femto-ST (ce sont deux laboratoires de recherche, NDLR), et d’être diversifié. On y fait de la production, de la distribution, des mobilités et du stationnaire. Les entreprises sont pointues. Je prends l’exemple de Faurecia. Son core center est remarquable par l’avancée technologique qu’il produit. Mais nous pourrions prendre aussi le banc d’essai HYBAN de l’UTBM. Le territoire est attractif, car il a cette culture industrielle et des formations, et, derrière, la logistique et l’accessibilité. Pour une PME, aujourd’hui, cet écosystème rencontre un État qui investit, qui passe des commandes, qui facilite, qui initie ; c’est le moment pour beaucoup d’entrepreneurs de se poser la question : « Et si je me diversifiais ? Mes donneurs d’ordre d’aujourd’hui ne seraient-ils pas intéressés demain par des fonctions hydrogène ? »