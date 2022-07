[Jardin] La tondeuse : polémiques et alternatives

Et là, il faudra se refreiner. Car dès le retour des beaux jours au printemps, faire vrombir la tondeuse est tentant. Pourtant il faut comprendre que les plantes se mettent en sommeil durant l’hiver et que le printemps est le moment pour elles de relancer leur croissance. Il faut donc patienter et laisser le temps à la pelouse de faire croître feuilles, fleurs et racines.

Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour grandir et être en bonne santé. Celle-ci s’effectue par les feuilles, comme si elles “respiraient” de la lumière. Rabattre par la tondeuse leurs feuilles des deux tiers, c’est les priver des deux tiers de leurs “poumons”. Retarder la première tonte et espacer les suivantes, c’est l’assurance d’une pelouse verte tout l’été, dense, sans mousse, et vivante.