« Il faut cliquer local » pour soutenir les commerçants

Le 29 avril, une entreprise de Brognard, HLP studio, a lancé la plateforme Mon comptoir local. L’objectif est de créer une « plateforme collaborative sur laquelle tous les commerçants, artisans et entreprises locales peuvent s’inscrivent et vendre leurs produits/services en ligne », expliquait à l’époque Baptiste Husson, responsable de l’innovation et du développement (notre article à l’époque). Le nouveau confinement, les polémiques autour de l’ouverture des commerces et l’enjeu autour des résultats financiers lors des fêtes de fin d’année obligent les commerces « à se réinventer », acquiesce Christophe Froppier, adjoint au maire de Montbéliard, en charge du commerce.

Même s’ils sont fermés, on peut toujours soutenir le commerce local sans encourager « les Gafa », poursuit l’élu. « Les gens, quand ils sont chez eux, ils cliquent. Donc, il faut qu’ils cliquent local », souligne-t-il. C’est l’esprit de l’initiative prise par Pays de Montbéliard Agglomération. Ils vont accompagner les commerçants à proposer leur catalogue de produits, en ligne, en leur fournissant une assistance avec Numerica pour s’inscrire sur la plateforme Mon comptoir local. L’idée est de « valoriser l’utilisation de cette plateforme locale de e-vente auprès des commerçants pour qu’ils y aillent », résume Didier Klein, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération. « Pour nous, il n’y a pas que l’alimentaire qui est essentiel », explique Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, pour résumer les enjeux des commerçants avec les fêtes de fin d’année. « Nous sommes présents à leurs côtés, poursuit-il. Et l’idée était d’aller très vite. » La plateforme J’aide mes commerçants, où l’on peut acheter des bons d’achat, est également réactivée. La plateforme « devrait voir sa temporalité augmenter et son action démultipliée pendant le confinement », indique PMA.