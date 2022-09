Hydrogène : McPhy a acheté le terrain pour construire sa gigafactory

L’usine produira des électrolyseurs de grande puissance, de 4 à 5 MW ; leur développement est toujours en cours. La technologie doit être prête au moment de l’ouverture de l’usine. McPhy avance de « manière parallèle » sur les deux dossiers. Aujourd’hui, McPhy produit des électrolyseurs d’1 MW, donc 4 à 5 fois moins puissant. Le projet important d’intérêt européen commun (PIIEC), qui autorise justement les financements publics (notre article) à des volumes plus importants que d’habitude, « vise à promouvoir les nouvelles technologies », replace Jean-Baptiste Lucas. Et ce financement permet justement d’accélérer le déploiement des technologies hydrogène en investissement conjointement sur le développement et son industrialisation. Damien Meslot a souligné combien McPhy était une entreprise « pionnière ».

L’usine, dont le bâtiment s’étend sur 20 000 m2, aura une capacité de production de 200 électrolyseurs par an, soit une capacité de 1 000 MW. Ce sera la plus grosse usine d’électrolyseurs de France et l’une des plus importantes d’Europe. À pleine capacité, d’ici 2027-2028 dans les prévisions, la gigafactory devrait employer 450 personnes. Au départ, une centaine d’emplois est prévue.

Cette usine conforte et renforce l’écosystème hydrogène du nord Franche-Comté, qui s’appuie sur une très grande partie de la chaine de valeur de cette technologie, couvrant autant le champ de la recherche, que celui de la recherche et le développement et l’industrialisation.