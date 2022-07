Hydrogène : l’Europe valide 500 millions d’euros d’aides pour le nord Franche-Comté

Faurecia, McPhy et Alstom bénéficieront de soutien public massif dans le cadre du déploiement de leur projet hydrogène. La Commission européenne a validé, vendredi 15 juillet, 5,4 milliards d’euros d’investissements publics dans l’hydrogène, en Europe, dans le cadre du projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). C’est un système de financement permettant d’accompagner des projets structurants pour l’Europe en autorisant les États membres à les financer au-delà des seuils fixées par la réglementation européenne.

Dans le nord Franche-Comté, Faurecia reçoit 213 millions d’euros d’aides d’État, Alstom 247 millions et McPhy, 114 millions d’euros ; pour Alstom, l’enveloppe sera répartie entre les sites de Belfort et de Tarbes alors que pour les deux autres dossiers, cela concerne deux unités de production dans le nord Franche-Comté, l’Aéroparc de Fontaine pour McPhy et Technoland II à Étupes pour Faurecia. Ce feu vert confirme les annonces formulées par Emmanuel Macron, lors de sa visite à Belfort, le 10 février (lire notre article). « Je me félicite de cette annonce de la Commission européenne, qui va permettre de développer massivement notre industrie hydrogène nationale, et en particulier dans le nord Franche Comté, où se localise trois des projets », salue Christophe Gruler, député européen Renew, liée à la majorité présidentielle française. « Cela va permettre aux entreprises concernées d’avancer, et je m’en réjouis ! » ajoute le parlementaire européen.