H2SYS et Faurecia, premiers bénéficiaires du fonds Maugis

Le comité de gestion du fonds de revitalisation industrielle, récemment constitué, s’est réuni pour la première fois le mardi 22 décembre 2020.

Comme nous l’indiquions le 1er décembre, le comité de gestion est composé de Ulrike Steinhorst, administratrice de Valéo et ancienne d’EDF et d’EADS, Martine Viallet, du ministère du Budget et des comptes publics, et de Bernard Streit, ancien président-directeur général de Delfingen.

Ce comité a examiné les premières demandes d’accompagnement financier de trois sociétés candidates qui avaient déjà reçu un avis favorable du comité consultatif présidé par Guy Maugis.

« Le comité de gestion a décidé d’octroyer un accompagnement financier à la société H2SYS, accompagnement conditionné au lancement d’une chaîne de production et à la création d’un nombre d’emplois minimum. Il est prévu que le premier décaissement se fasse au début de l’année 2021 », annonce un communiqué de Solution Fiducie.

« Le comité a, par ailleurs, exprimé une opinion de principe favorable à la demande présentée par la société Faurecia Systèmes d’Échappement sur un accompagnement financier destiné spécifiquement au projet portant sur la création d’une ligne de production de réservoirs à hydrogène. Le comité a requis des précisions sur le périmètre de ce projet et sa temporalité », indique toutefois le communiqué.