General Electric veut restructurer deux divisions en Europe

À Belfort, le maire parle de 89 emplois concernés, et dénonce « la stratégie purement financière à court terme » de GE. « À Belfort, les 89 emplois de la filière Hydro vont être supprimés, c’est un manque à la parole donnée », s’est insurgé dans un communiqué Damien Meslot (LR). L’élu, comme le président (LR) du conseil du Territoire de Belfort Florian Bouquet, en appellent au président Emmanuel Macron, rappelant qu’il était ministre de l’Economie quand les activités énergie d’Alstom ont été vendues à GE et que son ancien conseiller industriel, Hugh Bailey, est désormais directeur général de GE France.



« La crise frappe toutes les entreprises, et en particulier General Electric dans (…) l’aérien et l’énergie », a d’ores et déjà réagi mercredi le ministère de l’Économie, assurant suivre « de près la situation ». « Nous serons attentifs à ce que ces restructurations permettent de pérenniser l’empreinte industrielle de GE en France et maintienne un maximum d’activité et d’emploi, en ayant notamment recours aux dispositifs mis en place par le gouvernement » (de type activité partielle de longue durée, NDLR), ajoute Bercy. General Electric explique sa décision par « des pertes financières importantes » sur ses deux activités Réseaux et Hydro.

L’activité « Grids Solutions » a vu ses revenus reculer depuis trois ans, avec des prix en chute de 40% depuis 2008, et une concurrence asiatique toujours plus forte, explique une source proche du dossier. Cette division produit aussi en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, au Royaume-Uni, mais le groupe n’a pas précisé quels pays seraient concernés en plus de la France, dans ce secteur des réseaux électriques pourtant en plein essor du fait du boom des énergies renouvelables.