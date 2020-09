General Electric scelle le sort d’Hydro à Belfort

Dans l’univers de l’hydro, Belfort est le centre d’excellence des alternateurs. Où est installée l’ingénierie de cette composante d’un barrage hydroélectrique. Les employés de Belfort travaillaient notamment sur des projets de barrages au Cameroun, Éthiopie ou encore en Corée du Sud.

Belfort était le centre d’excellence. Car ce nouveau plan de restructuration prévoit 764 suppressions de postes, dans les entités Hydro et Grid. Et à Belfort, 89 postes disparaissent. Soit tous les postes de l’entité belfortaine, installée dans le bâtiment 13, aux 3-Chênes, le long de la voie ferrée. 61 postes sont totalement supprimés, « de façon définitive », précise l’intersyndicale, composée de la CFE-CGC et de la CFDT. On compte aussi 20 modifications de postes pour des cadres et deux pour des techniciens. Les postes sont déplacés à Grenoble. Les six postes de superviseurs – des personnes qui surveillent les chantiers mais qui n’ont pas de bureaux à Belfort, ils sont simplement rattachés au site – sont dorénavant rattachés à Grenoble. « Ils nous annoncent tout simplement que l’activité alternateur en France est fermée », déplore l’intersyndicale. L’ingénierie est transférée dans des « pays à bas coût », en Inde et Chine. Une entité de direction de projet et du suivi des achats est aussi transférée en Turquie.

« GE, comme beaucoup d’acteurs de l’industrie de l’énergie, est confronté à des difficultés structurelles de marché. Elles concernent particulièrement deux de ses divisions : Grid Solutions et Hydro. GE doit donc s’adapter aux nouvelles réalités de marché pour rendre ces activités rentables à nouveaux », justifiait la semaine dernière General Electric, qui rejette une aubaine liée à la crise sanitaire. L’industriel américain évoquait des « pertes financières importantes ». Les commandes en valeurs ont été divisé par 3 depuis 2011, indique également un porte-parole de General Electric. « Et le niveau de commande enregistrée en 2019 est au plus bas depuis 10 ans. L’activité hydro pour GE a maintenant une cible annuelle de 1 milliard de dollars de vente, la moitié qu’en 2011”, ajoute-t-il.