GE : le directeur général et la DRH partent avec le plan social

Le plan social prévoit la suppression de 485 emplois sur 1 750 sur le site de production des turbines à gaz (GE EPF), en plusieurs phases. La première concerne 294 dossiers, qui ont été acceptés par la commission de suivi.

Celle-ci a déjà reçu davantage de candidatures que de places disponibles pour cette première phase qui devait initialement s’achever fin mars. Les deux derniers dossiers validés ont été ceux d’Antoine Peyratout et de Catherine Letang, la directrice des ressources humaines, a-t-on appris de sources syndicales. « Ce sont les deux derniers dossiers acceptés », confirme une source syndicale. Tous deux ont piloté le plan social et le fait qu’ils en bénéficient fait grincer salariés et syndicats.

« Ce sont des gens forcément au courant de l’articulation du plan », regrette sous couvert d’anonymat un élu syndical, qui évoque un problème de « délit d’initié, entre guillemets ». « Ils ont bénéficié d’informations que d’autres salariés n’avaient pas », regrette-t-il.