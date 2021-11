Gaussin dévoile son camion hydrogène pour le Dakar 2022

Ce défi avait été présenté le 12 janvier 2021, lors du dernier Dakar, a Neom, en Arabie Saoudite. « Les perspectives climatiques annoncées par les scientifiques sont (…) alarmantes, observe Christophe Gaussin, président-directeur général de Gaussin. Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière génération à pouvoir agir. » Et d’ajouter : « Les nouvelles technologies reposant sur les énergies renouvelables sont disponibles et abouties, et doivent permettre d’accélérer la transition énergétique. » Depuis plusieurs années, Gaussin s’est engagé dans des véhicules zéro émission, notamment pour la manutention portuaire.

Gaussin engage le premier camion 100 % hydrogène. En 2023, c’est l’aventurier Mike Horn et le pilote Cyril Desprès qui s’engageront sur le Dakar avec un buggy 100 % hydrogène (notre article), réalisé par Vaison Sport, installé à Torcy-sur-Saône (Saône-et-Loire). « Nous nous réjouissons que Gaussin, entreprise visionnaire et pionnière dans le domaine du transport, prenne part à l’initiative Dakar Future avec un camion 100% hydrogène, se réjouit Yann Le Moenner, p-dg d’Amaury Sport Organisation, l’organisateur de l’évènement. En participant au Dakar, Gaussin pose une première pierre à la transition énergétique que nous appelons de nos vœux, et dont le Dakar constitue le laboratoire à ciel ouvert idéal pour les constructeurs. »

La gamme des camions se décline en cinq modèles : tracteur routier ; autonome ; pour la distribution ; la construction ; et camion de course. « Elle prend en compte non seulement les impératifs techniques liés à la chaine cinématique hydrogène et électrique et au fonctionnement des piles à combustibles, mais aussi la jonction avec le skateboard modulaire ainsi que les dernières technologies en termes de matériaux et d’Interface Homme Machine (HMI) », indique Gaussin.

Au printemps, Gaussin avait justement déjà dévoilé les contours du Skateboard (notre article), une plateforme sur laquelle on peut adapter les poids lourds. Elle est disponible en 100 % hydrogène. Son autonomie est de 800 km et son temps de ravitaillement inférieur à 20 minutes promet Gaussin.