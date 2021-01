Héricourt : Gaussin engage des camions 100 % hydrogène sur le Dakar

« À partir de l’édition 2022, et jusqu’en 2024 au moins, Gaussin sera la 1re équipe au monde camions 100 % hydrogène à concourir au célèbre rallye. Le groupe participera avec ses propres véhicules à hydrogène, conçus spécialement pour l’épreuve », annonce Gaussin dans un communiqué de presse.

Le groupe industriel, dont le siège et une usine d’assemblage sont installés à Héricourt, s’est lancé dans la technologie de l’hydrogène ; le concepteur et fabricant de solutions de transport et de logistique a présenté au mois d’octobre ses deux premiers véhicules à hydrogène. Depuis plusieurs années, il proposait déjà des véhicules de maintenance portuaire électriques et hybrides, mais aussi des solutions autonomes.