Faux tracts : 3 ans d’inéligibilité requis à l’encontre de Ian Boucard

Une analyse contestée par le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, qui a requis une peine de 3 ans d’inéligibilité et 5 000 euros d’amende à l’encontre du prévenu.

Selon le magistrat, « on ne se contente pas de reprendre les déclarations in extenso, on les caviarde, on les modifie », avant de « cibler » les électeurs de la circonscription susceptibles d’être réceptifs. « On a triché, on a fraudé. Des gens ont cru en toute bonne fois que ces consignes émanaient de la France Insoumise ou du Front national », a pour sa part estimé Christophe Grudler.

« Quand on falsifie l’élection démocratique, c’est extrêmement grave. L’honorabilité doit être la qualité première d’un homme politique », a plaidé son conseil, Me Randall Schwerdorffer.

Le parti de Marine Le Pen a demandé un euro de dommages-intérêts. En décembre 2017, le Conseil constitutionnel avait invalidé l’élection du député LR du Territoire de Belfort et une élection législative partielle avait été organisée en février 2018. Ian Boucard l’avait alors emporté plus largement qu’en 2017, toujours face

à Christophe Grudler.

Ian Boucard avait été renvoyé en correctionnelle au mois de mars 2019. Au mois de juin, lors de l’audience, son avocat avait fait valoir une question prioritaire de constitutionnalité, qui avait été rejetée. L’affaire avait finalement été reportée ce mercredi 13 mai pour être jugée sur le fond. Dénouement attendu en juin. Trois ans après les faits.