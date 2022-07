Eurockéennes : « Le festival ouvrira ses portes samedi à 16 h »

Si les organisateurs confirment la reprise du festival, la décision n’est pas totalement officielle. « Il faut encore attendre l’avis de la commission de sécurité », concède le président du festival. Avant de relever : « Nous sommes très confiants. » Il avance plusieurs raisons, notamment la présences de leurs experts et spécialistes qui travaillent sur le site et les structures pour s’assurer de la sécurité. Matthieu Pigasse rappelle toutefois que cette commission reste « souveraine ». « Si les conditions sont réunies en termes de sécurité et d’accessiblité, on rouvre », confirmait, en amont de la conférence de presse, Christophe Duverne, directeur de cabinet du préfet (lire par ailleurs). Jeudi soir, un arrêté préfectoral a été pris pour retirer « en partie » l’autorisation du grand rassemblement. Dans l’article 2, on peut lire : « La réouverture de ce site est conditionnée à l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité. » Les structures touchées ont été renforcées. Et celles installées avant le coup de vent étaient « saines, sûres et solides », garantit également Matthieu Pigasse.

« Je n’ai aucune inquiétude sur la pérennité du festival. On a la robustesse. Nous sommes assurés », rassure également le président. Des discussions ont déjà débuté avec les compagnies d’assurance. Cet épisode climatique « marquant » « alimentera » les prochaines discussions autour des protocoles de sécurité, afin de continuer à les améliorer.