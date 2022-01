[Éco-gestes] Faire le point sur 2021 et continuer en 2022 !

L’année passée fût bien compliquée, il y a eu des pas en avant et des pas en arrière. Un pas en arrière quand on a acheté à emporter dans les restaurants, le repas conditionné en emballages plastiques jetables. Il y a eu un pas en avant quand on a acheté des légumes de saison au maraîcher du coin. Il y a eu un pas en arrière quand il a fallu commander sur le net des objets plastiques introuvables localement. Il y a eu un pas en avant quand des dizaines de kilos de déchets ont été ramassés en balade.

L’important est de se dire que les pas en arrière sont passagers et que les pas en avant vont rester.

Pour gentiment clôturer 2021 et joliment commencer ce mois de janvier, voici un visuel pour vous aider à faire le point sur vos petits pas verts et calculer votre score : 22 gestes pour 2022.