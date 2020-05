Dr Dupond : « Les hôpitaux vont devoir s’habituer à fonctionner avec le covid-19 »

(sourire, masqué !) D’être dans le feu de l’action, ça calme les angoisses ! (rire) Il y a eu plusieurs centaines d’agents contaminés (On recense 310 agents hospitaliers de l’hôpital Nord-Franche-Comté qui ont été atteints du covid-19, soit environ 8 % des effectifs. 256 sont guéris et repartis au travail, informe la direction, NDLR). Les soignants contaminés ont souffert et ont été absents. Il a fallu les remplacer. C’est un casse-tête au quotidien. C’est notre métier. Il faut continuer. On ne peut pas s’arrêter.