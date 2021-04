« Bonjour Madame, contrôle de votre attestation de déplacement. » Sur la R.D. 83, dans la zone artisanale entre Bavilliers et Argiésans, la police nationale mène une opération de contrôle du respect des règles du couvre-feu. Il est 20 h 15, ce mercredi soir. Un agent de police arrête une jeune femme et lui demande ses documents. Pendant 45 minutes, la dizaine de fonctionnaires de police va contrôler une trentaine de véhicules. Un conducteur sera verbalisé pour défaut de présentation d’attestation. Le 1 033e depuis le 1er janvier indiquent les services de police, sur plus de 60 000 contrôles réalisés. Dans cette ambiance glaciale, la circulation est vraiment réduite.

Avec la mise en place de ce nouveau confinement, les forces de l’ordre sont de nouveau sur le pont pour faire respecter les nouvelles règles et les faire connaître. Policiers et gendarmes seront notamment mobilisés en journée pour contrôler le respect de la zone des 10 km, qui doit permettre de limiter « les grandes migrations de population », indique Thomas Kieffer, directeur départemental de la sécurité publique. En journée, « dès que l’on sort de chez soi, il faut un justificatif du domicile pour justifier que nous sommes dans le périmètre des 10 km », indique Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort. En fonction des situations (achat, culte, service public), le rayon s’étend à 30 kilomètres et peut-être interdépartemental. Le but de ces nouvelles décisions : « Un frein massif », indique Jean-Marie Girier.