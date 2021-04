Le taux d’occupation des lits de réanimation inquiète l’hôpital Nord-Franche-Comté

Déjà plus d’un an de crise. Les vagues de la covid-19 se succèdent mais ne se ressemblent pas non plus à l’hôpital Nord-Franche-Comté. Elles sollicitent toujours autant des agents marqués par une « démoralisation évidente », dixit Pascal Mathis, directeur de l’établissement, mais chacune apporte ses spécificités. Aujourd’hui, le centre hospitalier installé à Trévenans accueille 47 patients pour des formes graves de la covid-19, dont 14 en réanimation. Et c’est ce chiffre qui est inquiétant selon le directeur. Un patient sur trois hospitalisé pour covid-19 est en réanimation. « Ce n’était pas du tout le cas lors de la 2e vague », observe le directeur, en poste depuis le printemps 2020. Le variant anglais, responsable de la majorité des cas covid-19 dans le secteur, est « plus contagieux et plus agressif », avance comme première raison Pascal Mathis.

À rebours, l’importance de la vaccination dans les Ehpad entraîne aussi un fait nouveau : l’hôpital accueille moins de patients qui ne pourraient pas être placés en réanimation. Ces deux facteurs contribuent à expliquer la part importante des patients en réanimation dans le total des patients accueillis pour une forme grave. La docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d’établissement (CME), observe que la population accueillie est plus jeune, et sans forcément avec des facteurs de risque.