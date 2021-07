De fortes pluies attendues ce soir sur le nord Franche-Comté

Comme en début de semaine, Météo France place l’aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt (et plus largement le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône) en alerte orange en raison de pluies qui pourraient atteindre 10 mm/heure. L’alerte court de ce mercredi 16 h jusqu’à jeudi 16 h pour tout l’est de la France, le nord Franche-Comté étant touché plutôt dans la soirée. Météo France parle d’un « nouvel épisode fortement pluvieux, inhabituel pour la saison, concernant de larges territoires ».

« Le caractère préoccupant est qu’il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement » : les pluies de la nuit de lundi à mardi ont en effet provoqué quelques inondations dans le nord Franche-Comté.

Météo France prévoit des intensités « en moyenne entre 5 et 10 mm/h », qui « peuvent temporairement atteindre 15 voire 20 mm/h sous les précipitations les plus fortes ». Les cumuls prévus entre ce mercredi 16 h et demain jeudi 16 h, sont estimés « de 50 à 80 mm, localement 100 mm, dont une grande partie est attendue en seulement 12h. Les contreforts ouest des Vosges sont copieusement arrosés ».

La perturbation se situait plus au nord ce mercredi : « des intensités pluvieuses de l’ordre de 5 à 10 mm/h [ont été] observées en Meuse », selon Météo France.

Cette perturbation va toucher la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, puis le Doubs, dans la soirée : « La situation continue de se dégrader en cette fin d’après-midi, explique Météo France : des pluies régulières et soutenues arrivent depuis la Belgique et le Luxembourg par « retour d’Est » et descendent de la Meuse à la Haute-Marne. Les pluies gagnent également par le nord sur la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin. Ces précipitations se renforcent en soirée et s’étendent à toute la Lorraine, la Haute-Marne et au Bas-Rhin, puis en cours de soirée plus au sud vers la Haute-Saône, le Territoire-de-Belfort, puis le département du Doubs ».