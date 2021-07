Doubs et Territoire de Belfort: pluies intenses redoutées ce soir

Toute la zone frontalière de l’est de la France avec l’Allemagne et la Suisse est placée en vigilance ce lundi soir par Météo France, en raison de fortes pluies orageuses.

« Lundi soir, les pluies se renforcent sur la Franche-Comté, puis gagnent l’Alsace. Dans un premier temps, ces pluies peuvent prendre un caractère orageux donnant 15 à 30 mm en peu de temps, alerte Météo France. Dans la nuit de lundi à mardi, les précipitations perdent leur caractère orageux mais restent soutenues donnant des cumuls horaires autour de 10 mm/h. Ces précipitations soutenues se prolongent en matinée en Alsace alors qu’elles commencent à faiblir sur la Franche-Comté. Sur la totalité de l’épisode, on attend souvent 40 à 70 mm, très localement plus, dont 30 à 50 mm en moins de 12 heures, y compris dans les zones de plaine. »