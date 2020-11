Confinement: les nouvelles règles à partir de ce samedi 28 novembre

L’autre nouveauté de cette phase d’assouplissement porte sur la réouverture des commerces, avec pour corollaire la règle des 8 m² par personne. Cette règle comprend toutefois une tolérance : une famille (parents et enfants) comptent pour une seule personne.

De plus, les commerces sont autorisés à ouvrir tous les dimanches jusqu’à Noël et tous les jours jusqu’à 21 h. Les préfets invitent cependant les clients à ne pas se précipiter dans les commerces en trop grand nombre dès ce week-end et à profiter des possibilités qui sont ainsi offertes d’étaler ses achats dans le temps, pour éviter les regroupements. Le préfet du Doubs en appelle aussi à la responsabilité des grandes et moyennes surfaces qu’il n’y aura, dès ce premier samedi, « aucune tolérance ». Les grandes surfaces devront donc pouvoir justifier « en temps réel » que la jauge de 8 m² est respectée, ce qui implique qu’elles mettent en place un contrôle physique des entrées et sorties.

Ces dispositions ne manqueront pas de provoquer des files d’attente à l’entrée des commerces, d’où une forte invitation à y respecter les gestes barrières. Les marchés alimentaires étaient ouverts jusqu’à présent. Les marchés non alimentaires, couverts ou non, peuvent rouvrir en respectant la même jauge . Les brocantes et vide-greniers peuvent à nouveau se dérouler dans l’espace public en respectant les mêmes règles.

Les livraisons restent également autorisées après 21 h.