Ces maires inquiets de l’arrivée d’Amazon à l’Aéroparc de Fontaine

Les trois communes subissent déjà des nuisances liées à l’activité de l’Aéroparc. Prenons Lachapelle-sous-Rougemont. La commune semble à la marge de la zone d’activités. Pourtant, le trafic des poids lourds y est intense car on traverse le village pour éviter de payer le péage de l’A36 en empruntant le R.D. 83, menant à Burnhaupt, dans le Haut-Rhin. Et ces poids lourds rejoignent l’Aéroparc en passant par Angeot et Larivière, via la R.D. 11. On enregistre plus de 10 000 véhicules par jour au carrefour entre la R.D. 83 et la R.D. 11. Cela fait en moyenne près de 7 véhicules par minute ; cela donne une idée de la densité aux heures de pointe.

Ces communes sont pourtant interdites aux poids lourds en transit. « On a du mal à faire respecter cet arrêté communal », confirme Éric Parrot. Ce dernier se bat depuis 2014 pour avoir un arrêté qui interdirait les poids lourds en transit sur l’entièreté de la R.D. 83, dans le Territoire de Belfort, entre Roppe et Burnhaupt. Si les transporteurs comme XPO respectent bien le transit via l’A36, ce sont principalement leurs « sous-traitants », estiment les trois maires, qui contournent le péage en passant par la R.D. 83 et la R.D. 11.

De fait, l’arrivée de deux nouvelles plateformes inquiète les édiles. « Ce type de projet impacte fortement la qualité de vie des territoires proches », écrivent-ils dans un courrier adressé à Damien Meslot, président du Grand Belfort, en date du 23 janvier 2020, que Le Trois a pu consulter. « La situation est extrêmement préoccupante », alertent-ils. « Les camions klaxonnent ou collent de façon très dangereuse les automobilistes souhaitant rentrer dans leurs habitations, les insultes fusent, les camionnettes des pays de l’Est passent à plus de 100 km/h dès que la circulation est moins dense ou doublent quand elles estiment que ça ne roulent pas assez vite, énumèrent les trois élus, avant de constater : L’impact actuel des activités de l’Aéroparc est déjà très fort. » Puis de poursuivre : « Nous craignons que cette nouvelle implantation ne fasse qu’augmenter le problème. Tant que le péage sera actif, il est si tentant de frauder pour éviter de payer ! Et les gendarmes ne peuvent pas contrôler les infractions continuellement. »

La nuisance sera forte. La sécurité est au centre de leur préoccupation. « La question n’est pas de savoir si c’est Amazon ou non, modère Michel Nardin, mais, c’est la question du trafic. » Et de relever : « On a attiré l’attention avant qu’Amazon ne soit dans le débat. » Dans un compte rendu d’une réunion du 19 octobre, réunissant plusieurs élus de communes environnantes de l’Aéroparc, que Le Trois a pu également consulter, les élus listent des problèmes de pollution de l’air, de pollution sonore et d’usure accélérée de la chaussée. Ils énumèrent aussi les exemples de dangers dans les traversées de leurs villages, démultipliés par une augmentation de la circulation.