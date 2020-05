Ces entreprises qui ont apporté leur pierre à l’édifice pour pallier le manque de masques ou de gel

L’autre obstacle a été de trouver des flacons. Le dirigeant a recherché des solutions jusqu’à Paris et Orléans, avec la volonté de se limiter à la France. Et pour pallier la pénurie, il a adopté les diverses solutions possible, avec notamment des recharges qui complètent les flacons « pousse-pousse », plus difficiles à trouver.

Créathes a dû également adapter son outil de production. Ce qui a été fait grâce aux pompes Japy, de Fesches-le-Châtel (fourniture d’une pompe à la norme Atex, qui permet le mélange d’alcool sans risque d’explosion) et de VF Confort pour le flaconnage et le remplissage.

L’objectif premier d’Hervé Huilier était de répondre à la demande locale, dans un rayon de 100 km ; il enregistre toutefois des demandes jusqu’en région parisienne. Cette activité nouvelle lui a permis de faire face à la perte d’activité liée au confinement. « Cette situation nous permet de rester debout ; la motivation première était de fournir du gel au plus grand nombre. On en a même donné, on a donné des bouteilles », explique Hervé Huilier, qui hésite à se dessiner un avenir précis de son entreprise, tant les inconnues sont multiples en cette période de crise sanitaire et économique.