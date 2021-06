Belfort : un accord d’activité partielle signé à Alstom

« Le site Alstom de Belfort va être confronté d’ici la fin de l’année à une baisse de charge significative principalement dans la partie industrielle et ceci pour une période d’environ 18 mois », confirme Alstom. Les ateliers terminent des contrats de locomotives et le prochain contrat d’envergure, avec l’Ukraine, ne débutera qu’en 2022. La construction du TGV du futur ne remplit pas non plus totalement le cahier de charges et sa mise en route en production nécessite aussi quelques délais. Des activités de maintenance aussi doivent limiter cette sous-charge, avec des travaux sur le tramway de Lyon et de Cologne.

L’activité partielle doit concerner 180 personnes, pour une période oscillant entre 6 et 24 mois, selon les secteurs. Et tout le monde ne chômera pas en même temps. Conformément aux obligations liées à ce dispositif, un plan de formation sera proposé aux salariés, « pour maintenir et développer nos compétences pendant la période de sous charge afin de préparer le futur du site et adresser les défis à venir ». Ce plan vise notamment des domaines techniques : chaudronnerie, peinture, finition, essais. Les discussions autour de ce dispositif ont été lancées le 7 juin, comme Le Trois l’avait dévoilé (lire notre article).