Belfort : opération foulard rouge pour un 1er-Mai confiné

De nombreuses initiatives ont vu le jour pour continuer à célébrer ce 1er-Mai particulier. La liste Bavilliers c’est vous propose par exemple une initiative similaire avec son opération pont rouge et vert. Du côté des syndicats, la manifestation sera virtuelle. Force Ouvrière compte, par exemple, poster et relayer des « photos envoyées par les unions départementales, fédérations et syndicats ». Le syndicat planifie également ses manifestations sur les réseaux sociaux avec la mise en place de l’hashtag #1erMaiEnFOrce. Éric Peultier, syndicaliste FO à PSA et secrétaire de la section Métaux à Sochaux, indique : « Nous serons orphelins de nos manifestations, meetings, rassemblements fraternels, mais nous n’en sommes pas moins syndicalistes, libres, indépendants et déterminés à agir pour un monde de justice sociale. » La CFDT, la CFTC, l’Unsa et la Fage ont, quant à elles, décidé de faire une déclaration commune dans laquelle ces quatre forces syndicales saluent le travail des métiers de la santé, du monde agricole, des métiers du transport et de la logistique, du ménage ou encore du secteur social. Elles regrettent de ne pas pouvoir réunir « leurs adhérents comme elles en ont l’habitude », mais concluent en remerciant encore une fois les personnes mobilisées.