Belfort : l’UTBM accueille le plus grand banc d’essai de piles à combustible d’Europe

Dans le milieu bancaire, l’IBAN sert à valider un numéro de compte ; c’est un vérificateur. À Belfort, l’Hyban, un banc d’essai de piles à combustible installée sur la plateforme hydrogène-énergie au Techn’Hom, valide pour sa part un héritage de recherches, une stratégie de développement et la structuration d’une filière industrielle dans le nord Franche-Comté. Ce mercredi matin, cet équipement « unique », pour reprendre les mots de Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologie Belfort-Montbélirad (UTBM), a été inauguré. C’est une pièce de plus dans l’écosystème hydrogène qui se déploie. Une pierre essentielle, au service de la filière

Ce banc d’essai est le plus puissant d’Europe assure Philippe Lacassagne, de la société FEV, qui a réalisé cet équipement pour l’UTBM. Sa particularité, c’est d’être capable de tester des piles à combustible de différentes puissance, s’échelonnant de 10 à 120 KW ; à titre de comparaison, la Toyota Miraï, unique voiture du marché qui fonctionne à l’hydrogène, utilise une pile à combustible d’une puissance de 50 KW.

Depuis 1999 et le lancement des recherches autour de la pile à combustible à Belfort, les chercheurs ont toujours tissé une relation privilégiée par les acteurs économiques et industriels du territoire. Ce banc d’essai consacre et approfondit cette stratégie. Les industriels peuvent y tester leurs produits, valider des stratégies, des choix de matériaux. On peut aussi tester le matériel vis-à-vis de conditions de température et vibratoire. Et rien n’est perdu avec cet équipement : l’eau et la chaleur issues du fonctionnement de la pile à combustible sont récupérées pour le bâtiment.