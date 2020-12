Belfort : l’intégration nucléaire française mise à mal par General Electric

L’ensemble des représentants des salariés sont d’accord pour dire qu’il faut racheter l’entité. Mais pas que. C’est toute la filière nucléaire et énergétique qu’il faut sauver. Pas seulement la fabrication de la turbine (relire notre article). Il faut aussi les capacités d’intégration. Si Belfort n’est pas « consolidée », ils craignent d’être « hors-jeu » dans quelques années. « La structure pensée par GE n’est plus viable », disent-ils. Et de remarquer que les Chinois vont bientôt produire des turbines Arabelles light. Ils redoutent donc « des moyens de pression d’États étrangers », si on ne préserve pas la souveraineté industrielle. Sinon, le risque est grand concernant la gestion des « 50 pétards », image André Champenois, syndicaliste Sud Industrie, pour désigner les centrales nucléaires françaises et une gestion qui n’appartiendrait pas à la France. « Il faut arriver à une contre-proposition, peut-être plus globale », estime Dominique Thiriet. Sur la filière. « Sans Hydro, sans Grid, ça ne sert à rien ! » En tout cas, « au vu de l‘avancée du dossier, nos serions preneurs de pouvoir amener notre son de cloche », glisse Laurent Humbert. « Ce qui est catastrophique, quand on regarde dans le rétro, c’est que nous avions une entreprise qui était capable de répondre à tous les composants du mix énergétique, observe Dominique Thiriet en repensant à la branche énergie d’Alstom. Mais qu’à force de saucissonner, on est déconnecter de la possible construction d’un réseau électrique 0 carbone. »