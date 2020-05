Belfort : les syndicats dénoncent des délocalisations de General Electric

Des voix évoquant un risque de délocalisation de plusieurs activités belfortaines vers la Hongrie, l’Arabie saoudite et les États-Unis s’élevaient depuis quelques semaines. Les représentants du personnel ont commencé à alerter les politiques. Puis le gouvernement, lundi. Mercredi, le couperet est tombé à l’occasion d’un comité social et économique (CSE) de l’entreprise. « GE veut délocaliser aux États-Unis et en Arabie saoudite (…) près de 30% de l’activité réparation rotor », dénoncent la CFE-CGC et Sud Industrie dans un communiqué de presse commun.

« Le covid-19 est l’argument parfait pour faire tout ce qu’on veut sans respecter les accords », dénonce, par téléphone, Philippe Petitcolin, secrétaire du CSE, syndiqué à la CFE-CGC. « Comme nous sommes en période de covid-19, nous ne pouvons pas être à 100 %, donc les heures qui ne sont pas faites à Belfort doivent être faites ailleurs », précise Philippe Petitcolin, en rapportant la justification de la direction, énoncée mercredi à l’occasion du CSE. Et de déplorer : « Il y a pourtant plein d’alternatives avant de délocaliser. » Philippe Petitcolin évoque la possibilité de créer des équipes de week-end, de repousser les départs liés au plan social on d’installer de l’activité dans les bâtiments vides. « Dans le contexte actuel de crise économique, GE gas étudie toutes les solutions afin de préserver son activité et de pouvoir fournir ses clients », glisse pour sa part la direction de General Electric Gas. « Des solutions peuvent toujours être envisagées, sous réserves de discussions et d’accords avec tous les syndicats », souffle un proche du dossier.