Belfort-Delle : l’association des usagers de transports veut sauver la ligne avant 2026

D’autant plus qu’il y a « urgence », alarme l’Autau. « Une mise en place en décembre 2023 pour un test grandeur nature paraît nécessaire et du domaine du possible.» Rappelant que le projet n’est pas de modifier la structure du réseau, mais plutôt son exploitation.

Elle pense que l’on ne peut pas atteindre 2026. 2026, parce que c’est à cette date que se terminera la convention Région – SNCF et que sera mis en place le projet « convergence 2026 », qui a pour but d’harmoniser l’offre entre la région Bourgogne-Franche-Comté et le canton du Jura, en proposant une offre directe Belfort-Delémont, avec des cadences avoisinant un train par demi-heure.

« On pourra nous objecter l’échéance du 1er janvier 2026, de part et d’autre de la frontière, mais nous sommes convaincus qu’il faut s’engager dans un processus d’évolution, au plus vite, dès décembre 2023, ce qui laissera deux années de rodage avant l’échéance de 2026 et permettra de faciliter au plus vite la vie des usagers », essaye de convaincre l’association. Les membres estiment que cette échéance est trop tardive compte tenu du « contexte géopolitique et ses conséquences » qui doivent imposer de réagir dès maintenant pour l’environnement, la crise économique et énergétique en cours.

Quant au tarif de cette ligne, souvent relevé par les usagers, elle explique ne pas l’avoir inclus dans cette étude car le seul but de l’étude est de montrer la faisabilité d’une solution qui permet de répondre aux causes de dysfonctionnement de la ligne. Mais elle rappelle qu’il va de soi que « les tarifs doivent être réfléchis en association France et Suisse.»